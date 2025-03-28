ВОЗ передала Минздраву лабораторное оборудование на 8 миллионов сомов

Всемирная организация здравоохранения передала Минздраву Кыргызстана лабораторное оборудование для усиления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями на сумму более 8 миллионов сомов.

Фото пресс-центра Минздрава

Технические средства получат Национальный институт общественного здравоохранения, Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека и Ошский городской центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Оборудование также передадут Республиканскому центру по профилактике и контролю карантинных и особо опасных инфекций.

Ламинарные боксы для обеспечения микробиологической безопасности, холодильники для хранения тестов серологических и ПЦР-исследований, паровые стерилизаторы и другое позволят специалистам проводить более качественные лабораторные исследования широкого спектра инфекционных заболеваний, включая корь, гепатит, особо опасные инфекции.