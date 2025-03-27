На 220-235-м километрах автодороги Ош — Сары-Таш — Иркештам, на перевале Тон-Мурун пурга, участок временно закрыт для проезда. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

По ее данным, на дороге образовались снежные заносы.

«Работники ДЭП № 960 с помощью спецтехники расчищают снег», — говорится в сообщении.

Напомним, на трассе Бишкек — Нарын — Торугарт на участке с 500-го по 544-й километр (Ат-Башинский район) также пурга. Сильный ветер опрокидывает порожние прицепы тяжелых грузовиков, затрудняя движение автотранспорта.