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Общество

Депутат БГК требует не закрывать парковку мэрии по вторникам и четвергам

На сессии Бишкекского городского кенеша депутат Улугбек Карыбек уулу потребовал не закрывать парковку перед мэрией по вторникам и четвергам.

Вице-мэр Жамалбек Рысалиев пояснил, что по вторникам и четвергам сотрудникам муниципалитета запрещено приезжать на работу на своих автомобилях. А если парковку не закрывать, перед мэрией паркуются граждане, не работающие там, а блогеры снимают эти машины и распространяют информацию о том, что сотрудники муниципалитета якобы нарушают запрет.

«Вторник и четверг — дни приема граждан. И надо дать возможность людям, приехавшим на прием, оставлять свои авто у здания мэрии. Надо ли прокуратуре разбираться из-за этого с муниципалитетом?» — поинтересовался депутат.

Напомним, в мае 2024 года мэр Айбек Джунушалиев запретил своим подчиненным пользоваться личной машиной по вторникам и четвергам. Его инициативу поддержала администрация президента и поручила госслужащим всех министерств и ведомств добираться до работы на общественном транспорте в эти дни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324154/
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