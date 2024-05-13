Мэр Бишкека запретил подчиненным дважды в неделю ездить на работу на своем авто

Работникам мэрии и муниципальным служащим запретили пользоваться личным автомобилем по вторникам и четвергам. Соответствующий документ подписал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.
В муниципалитете 24.kg подтвердили информацию.
Согласно документу, сотрудникам и руководителям отдела центрального аппарата мэрии столицы, ведомственных и территориальных подразделений, муниципальных предприятий и учреждений:
- каждую неделю во вторник и четверг для передвижения по городу использовать только общественный транспорт;
- во время поездки на общественном транспорте им нужно мониторить соблюдение водителем санитарных норм, качество обслуживания и способы оплаты;
- служебные автомобили использовать только по работе;
- департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии организовать транспорт для выездных заседаний.
Руководители ведомственных и территориальных отделов мэрии, муниципальных предприятий и учреждений до 25-го числа каждого месяца должны предоставлять отчет о проделанной работе.