Мэр Бишкека запретил подчиненным дважды в неделю ездить на работу на своем авто

Работникам мэрии и муниципальным служащим запретили пользоваться личным автомобилем по вторникам и четвергам. Соответствующий документ подписал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

В муниципалитете 24.kg подтвердили информацию.

Фото 24.kg

Согласно документу, сотрудникам и руководителям отдела центрального аппарата мэрии столицы, ведомственных и территориальных подразделений, муниципальных предприятий и учреждений:

каждую неделю во вторник и четверг для передвижения по городу использовать только общественный транспорт;

во время поездки на общественном транспорте им нужно мониторить соблюдение водителем санитарных норм, качество обслуживания и способы оплаты;

служебные автомобили использовать только по работе;

департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии организовать транспорт для выездных заседаний.

Руководители ведомственных и территориальных отделов мэрии, муниципальных предприятий и учреждений до 25-го числа каждого месяца должны предоставлять отчет о проделанной работе.