В Нижнечуйском в результате ДТП погиб 17-летний пассажир

В селе Нижнечуйском Сокулукского района в результате ДТП погиб 17-летний парень, еще четверо, включая 7-летнего ребенка, госпитализировали. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.





ДТП произошло 25 марта примерно в 12.30 в селе Нижнечуйском. 18-летний парень за рулем автомобиля Mercedes-Benz ехал по улице Фрунзе на большой скорости, выехал на обочину, где авто занесло. Парень не справился с управлением и врезался в автомобиль Chevrolet Aveo.

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В результате ДТП троих пассажиров Chevrolet Aveo доставили в Сокулукскую больницу, среди них 7-летний ребенок. 18-летний водитель Mercedes-Benz госпитализирован в отделение травматологии, а его 17-летний пассажир скончался по дороге в больницу.