Суд продлил запрет на митинги в центре Бишкека до 30 июня. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Первомайского райсуда.

Проводить акции протеста по-прежнему можно только в сквере имени Максима Горького.

Напомним, митинговать нельзя на площади Ала-Тоо и примыкающем к ней бульваре Эркиндик от улицы Линейной до проспекта Чуй, а также возле зданий Жогорку Кенеша и примыкающего к нему парка имени Ивана Панфилова, администрации президента, на территории сквера имени Таттыбубу Турсунбаевой, Верховного суда, посольства России, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел.

Исключением являются государственные и муниципальные официальные мероприятия, проводимые на площади Ала-Тоо.

Запрет на митинги в центре города действует с марта 2022 года.