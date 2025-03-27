Незаконно предоставленные пастбища возвращены государству

Служба по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности выявила незаконное предоставление земельного участка в виде пастбища площадью 6,17 гектара Даткинским айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области.

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Земельного кодекса пастбища не могут быть переданы в частную собственность или аренду, а также нарушены требования Положения «О порядке оформления и выдачи документов, удостоверяющих права на земельный участок». В результате государству возвращено 6,17 гектара незаконно переданных пастбищных угодий.





