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Общество

Пресечена выдача незаконных разрешений на строительство вдоль улицы Каралаева

Прокуратурой Октябрьской района Бишкека установлено, что должностные лица государственных контролирующих органов в области строительства незаконно подготовили и выдали разрешительные документы на проектирование и строительство объектов отдыха, автомоек и других сооружений на территории общего пользования вдоль улицы Саякбая Каралаева (от улиц Суеркулова до Койбагарова).

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 Уголовного кодекса (злоупотребление должностным положением), в настоящее время проводятся следственные действия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324083/
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