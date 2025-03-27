Пресечена выдача незаконных разрешений на строительство вдоль улицы Каралаева

Прокуратурой Октябрьской района Бишкека установлено, что должностные лица государственных контролирующих органов в области строительства незаконно подготовили и выдали разрешительные документы на проектирование и строительство объектов отдыха, автомоек и других сооружений на территории общего пользования вдоль улицы Саякбая Каралаева (от улиц Суеркулова до Койбагарова).

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 Уголовного кодекса (злоупотребление должностным положением), в настоящее время проводятся следственные действия.