В республике наблюдается тревожный рост случаев семейного насилия. Об этом 24.kg сообщил начальник управления Генпрокуратуры Манас Акматалиев.

По его данным, в 2024 году правоохранительными органами зарегистрировано уже 569 уголовных дел, связанных с семейным насилием. При этом за последние три года количество таких преступлений значительно увеличилось — на 25,8 процента.

Так, если в 2022 году было возбуждено 452 уголовных дела, в 2023-м — 483, то в 2024 году цифра достигла уже 569 случаев.

«Однако значительная часть дел не доходит в большинстве случаев до суда по причине примирения сторон, что создает риск повторного насилия», — добавил Манас Акматалиев.

Однако приведенные статистические данные, возможно, не полностью отражают реальное положение дел, поскольку не все пострадавшие решаются обратиться за помощью в правоохранительные органы.



Помимо уголовных дел, существенно возросло и число административных протоколов по статье 70 Кодекса о правонарушениях: в 2022 году составлено 3 тысячи 128 протоколов, в 2023-м — 2 тысячи 663 протокола, а в 2024 году — уже 4 тысячи 298 протоколов, что также свидетельствует об обострении ситуации и необходимости усиления профилактической работы в этом направлении.

Представитель надзорного органа отмечает, что, несмотря на увеличение числа выявленных случаев, эффективность правоохранительных и социальных служб остается не на должном уровне.

Начальник управления отметил, что государственные органы, ответственные за борьбу с насилием (Министерство труда и социального обеспечения, МВД, кризисные центры), не в полной мере обеспечивают должную защиту пострадавших. При этом отсутствует координация между ведомствами, что снижает эффективность борьбы с насилием.

Не все министерства публикуют актуальную статистику по семейному насилию, а механизмы мониторинга остаются неразвитыми. Это затрудняет оценку эффективности государственных мер и ограничивает возможности общественности в принятии активного участия в решении проблемы.

В Генпрокуратуре добавляют, что во многих регионах страны отсутствуют кризисные центры для пострадавших, либо их финансирование минимально.

«Жертвы насилия нередко оказываются в сложной жизненной ситуации, оставаясь в небезопасном месте проживания и вынужденно возвращаясь в неблагоприятные условия. Число специалистов, оказывающих юридическую и психологическую помощь пострадавшим по-прежнему недостаточно. Кроме того, лица, совершившие насилие, часто не проходят коррекционные программы, что увеличивает риск повторных случаев жестокого обращения», — добавил Манас Акматалиев.

Отмечается, что в Кыргызстане действует всего 66 адвокатов, специализирующихся на делах, связанных с семейным насилием.

«Этого явно недостаточно, особенно в регионах, где пострадавшие женщины и дети сталкиваются с серьезными трудностями в получении юридической защиты.

В связи с этим в Генпрокуратуре считают необходимым срочное принятие комплексных мер:

1. Государственные органы должны обеспечивать полное выполнение Закона «Об охране и защите от семейного насилия», а прокуратура — усиленный надзор за исполнением его норм.

2. Расширение сети кризисных центров, то есть в каждом регионе должны быть оборудованы кризисные центры с возможностью временного размещения пострадавших, оказания им юридической, психологической и социальной помощи.

3. Необходимо внедрить обязательные курсы коррекции для лиц, совершивших насилие, чтобы предотвратить повторные случаи жестокого обращения.

4. Количество адвокатов, специализирующихся на делах семейного насилия, необходимо увеличить, ввести программы правового консультирования в кризисных центрах.

5. Следует активизировать просветительскую работу среди населения, повысить осведомленность граждан о возможностях защиты, наказании за насилие и правах жертв.

6. Государственные органы должны регулярно публиковать данные о случаях семейного насилия, мерах реагирования и результатах борьбы с этим явлением.