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Общество

Данные о бронировании билетов будет проверять ГКНБ: решение принято кабмином

Кабинет министров Кыргызстана утвердил положение о системе предварительной информации о пассажирах. Соответствующее постановление подписал Адылбек Касымалиев.

Напомним, документ инициировал ГКНБ «в целях выполнения международных обязательств КР в сфере противодействия терроризму».

Отмечается, что вводится система предварительной информации о пассажирах и данных о записях регистрации пассажиров в КР.

Оператором системы предварительной информации о пассажирах и данных о записях регистрации пассажиров определен Антитеррористический центр ГКНБ КР.

Круг граждан, которых проверяют через систему предварительной информации о пассажирах и данных о записях регистрации пассажиров, теперь расширен.

В ГКНБ ранее поясняли, что расширение круга проверяемых пассажиров необходимо для раннего выявления иностранных боевиков-террористов системой API/PNR.

«Члены террористических и других транснациональных организованных преступных групп пользуются отсутствием систем обнаружения террористов. Большое количество возвращающихся и перемещающихся иностранных боевиков-террористов представляют собой угрозу для мировой безопасности.

В целях расширения круга пассажиров, охватываемого системой API/PNR и раннего выявления иностранных боевиков-террористов, предлагается интегрировать в систему API/PNR программы по электронному бронированию билетов на пассажирские поезда и регулярные пассажирские перевозки автобусным сообщением», — предлагали в профильном ведомстве.

Основанием в том числе станут дела, находящиеся в уголовном судопроизводстве и производстве по делам о правонарушениях, а также проведение контрразведывательных, разведывательных и оперативно-разыскных мероприятий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324074/
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