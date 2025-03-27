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Общество

В 2024 году в республике отмечался рост детской преступности

В 2024 году по республике детьми совершено 1 тысяча 640 преступлений, а в 2023 году — 1 тысяча 537, что на 88 фактов больше прошлогодних показателей. Такие данные 24.kg привел прокурор главного управления по надзору за исполнением законов и противодействию коррупции Генпрокуратуры Курманбеков Жыргалбек.

По его словам, рост преступности со стороны детей наблюдается в Оше — больше на 41 случай, в Бишкеке — 30, Баткенской области — на 26.

При этом в 2024 году против детей зарегистрировано 1 тысяча 665 преступлений, что на 167 фактов меньше, чем в 2023-м.

Из числа всех зарегистрированных преступлений против детей наибольшее количество наблюдается в Бишкеке — рост на 153 случая, в Иссык-Кульской области — на 43, в Оше — на 22.

Основные виды зарегистрированных преступлений в отношении детей:
— кражи — 585 случаев;
— грабежи — 198;
— разбои — 16;
— преступления сексуального характера — 275, снижение в сравнении с прошлым годом составило на 88 случаев;
— суициды — 87;

Как отметил прокурор, на сегодняшний день в республике функционирует 80 общественно-профилактических центров. «Их количество необходимо увеличить в целях проведения более масштабной профилактики преступности среди детей», — считает Жыргалбек Курманбеков.

Сообщается, что в 2024 году по итогам прокурорских проверок по линии обеспечения прав детей выявлено 2 тысячи 191 нарушение, внесено 917 актов прокурорского реагирования, 1 тысяча 72 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности и на 30 должностных лиц наложены штрафы. Также в интересах детей внесено 30 исковых заявлений в судебные органы, а также прокурорами возбуждено 13 уголовных дел.

Наибольшее количество выявленных нарушений в сфере защиты прав детей приходится на правоохранительные органы и учреждения образования.

Так, в образовательных учреждениях выявлено 599 нарушений (27,3 процента), в органах внутренних дел зафиксировано 539 нарушений (24,6 процента), в остальных органах — 48,1 процента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324073/
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