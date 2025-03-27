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Общество

Устанавливаются причины гибели лебедей на озере Иссык-Куль

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора сообщает, что на озере Иссык-Куль зафиксирована гибель лебедей.

По данным ведомства, на место гибели лебедей выехали специалисты Минприроды, экологи и ветеринарные службы, которые отобрали пробы тканей погибших птиц для лабораторных исследований.

«Кроме того, экологи проводят комплексную проверку состояния озера и окружающей среды, а также ведут сотрудничество с правоохранительными органами для проверки возможных фактов браконьерства», — отмечают в министерстве.

Сообщается, что при вскрытии части погибших птиц были обнаружены рыболовные крючки и фрагменты сетей, что указывает на возможное браконьерство как причину их гибели. Тем не менее специалисты продолжают изучают и другие факторы гибели лебедей.

Орнитолог Сейитказы Сагынбаев поясняет: «Лебеди прилетают на Иссык-Куль для зимовки в конце октября — начале ноября и остаются до марта-апреля, так как озеро не замерзает. Основная часть этих птиц мигрирует с Сибири и Казахстана. Лебеди — дикие птицы, питаются водорослями и корнями водных растений, которые находятся на мелководье. На глубоких участках озера они не могут добывать свою пищу. Если человек подходит слишком близко, птицы пугаются и уплывают в более глубокие воды, где также не могут найти корм. Ослабленные после перелета, они теряют силы и могут погибнуть, не имея возможности найти еду в таких условиях».

Орнитолог подчеркнул, что лебедей нельзя кормить: «Мы не можем создать для них подходящих условий для кормления, например рассыпать корм и другое. Важно понимать, что их нельзя беспокоить, так как они боятся людей».

Министерство отмечает, что в ближайшее время будут опубликованы результаты экспертиз, на основании которых будут приняты дополнительные меры.

Справочно: по данным зимнего учета на январь 2025 года, на озере обитает 64 вида белых лебедей, численность которых составляет 68 тысяч 77 особей.

В общей сложности на озере проживают 31 вид водоплавающих и 60 тысяч 35 околоводных птиц, из которых семь видов занесены в Красную книгу.

Самым распространенным видом является куркулдак.

Министерство призывает граждан сообщать любую информацию о браконьерстве и других экологических нарушениях, которые могут помочь спасти жизнь редким видам. Сообщить о нарушениях можно на горячую линию Минприроды по номеру 108.

Минприроды
Фото Минприроды. Лебеди

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324068/
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