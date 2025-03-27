ЦИК досрочно прекратил полномочия депутата БГК Амантура Мусагул уулу

Центризбирком досрочно прекратил полномочия некоторых депутатов местных кенешей и передал мандаты следующим кандидатам. Решение принято на заседании 26 марта.

Полномочия следующих депутатов были прекращены, а мандаты переданы далее по списку:

В Бишкекском городском кенеше:

— полномочия Амантура Мусагул уулу (партия «Эмгек») прекращены, мандат передан Сыргаку Майрамбек уулу (партия «Эмгек»);

— полномочия Чынгыза Зайнидиновича Жумалиева (партия «Жаны куч — Новая сила») прекращены, мандат передан Алмазбеку Улугбековичу Улугбекову (партия «Жаны куч — Новая сила»).

В Баткенском городском кенеше:

— полномочия Улана Абдыкаар уулу (партия «Ыйман Нуру») прекращены, мандат передан Данияру Иркиновичу Таштанову (партия «Ыйман Нуру»);

— полномочия Гулнур Малик кызы (партия «Жаны Кыргызстан») прекращены, мандат передан Абибе Абдиламитовне Саматовой (партия «Жаны Кыргызстан»);

— полномочия Акжола Сулайманбек уулу (партия «Жаны Кыргызстан») прекращены, мандат передан Кенжебаю Сабировичу Алишерову (партия «Жаны Кыргызстан»);

— полномочия Уулкан Азизбаевны Дуйшоевой (партия «Ынтымак») прекращены, мандат передан Каныгул Саматовне Жороевой (партия «Ынтымак»).

В Алайском районе:

— в айыльном кенеше Курманжан Датка прекращены полномочия Гулумкан Маликовны Сарыбаевой, мандат передан Айнагул Ашимбековне Абдиевой;

— в Памир-Алайском айыльном кенеше прекращены полномочия Мурзабая Жеенековича Турдубекова, мандат передан Гулзине Турганбаевне Косоновой.

Напомним, что Государственный комитет национальной безопасности 18 марта задержал депутата Бишкекского городского кенеша по подозрению в мошенничестве.

По данным следствия, в октябре 2024 года мужчина для финансирования своей предвыборной кампании завладел $30 тысячами своего сопартийца. Отмечается, что для этого он использовал мессенджер WhatsApp и представился председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.

Депутат задержан, ему предъявлено обвинение, а 17 марта применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.