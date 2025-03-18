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Происшествия

ГКНБ задержал депутата Бишкекского горкенеша

Государственный комитет национальной безопасности задержал депутата Бишкекского городского кенеша по подозрению в мошенничестве.

По данным следствия, в октябре 2024 года мужчина для финансирования своей предвыборной кампании завладел $30 тысячами своего сопартийца. Отмечается, что для этого он использовал мессенджер WhatsApp и представился председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.

Депутат задержан, ему предъявлено обвинение, а 17 марта применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Среди депутатов горкенеша под инициалы, данные спецслужбами, подходит депутат от фракции «Эмгек» Амантур уулу Мусагул. Одновременно он является главредом газеты «Де-факто».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323166/
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