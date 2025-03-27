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Общество

Мэрия Бишкека изучит вопрос об освоении новых водоносных горизонтов

Вопрос об освоении новых водоносных горизонтов, находящихся в Иссык-Атинском районе Чуйской области, планируют проработать в 2025-2026 годах. Об этом говорится в материалах мэрии Бишкека, внесенных на рассмотрение городского кенеша.

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По данным муниципалитета, проект «Водозабор Иссык-Ата с магистральными водоводами» относится к одной из основных долгосрочных и дорогостоящих программ, для выполнения которой сейчас источником финансирования являются безвозмездные гранты и льготные кредиты от международных доноров.

Для реализации мероприятий потребуется решить ряд вопросов, в том числе:

  • выделение на территории Иссык-Атинского района земельного участка под водозабор и отвод земельного участка под прохождение водоводов;
  • поиск инвесторов для финансирования технико-экономического обоснования (ТЭО), компенсации владельцам земельных участков упущенной выгоды, проведение инженерно-геологических изысканий, разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы;
  • определение источников погашения кредитных обязательств.

Отметим, что изучить этот вопрос муниципалитету поручали постановлением БГК от 30 мая 2023 года № 87.  В тот период в Бишкеке возникла острая нехватка питьевой воды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324059/
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