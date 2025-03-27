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Общество

Задержанным в Джалал-Абаде блогерам заменили СИЗО домашним арестом

Задержанных в Джалал-Абаде блогеров освободили из-под стражи. Решение вынес городской суд.

Известно, что мера пресечения изменена частично по ходатайству старшего следователя ГКНБ. Блогеру, известной как Айка Мусаева, содержание под стражей заменили домашним арестом. Ее подруге Ж.О., 1987 года рождения, суд также заменил содержание в следственном изоляторе домашним арестом.

Напомним, ранее ГКНБ сообщал: поступили жалобы и заявления на блогера о том, что она вымогала деньги у бизнесменов и состоятельных людей, запугивая и шантажируя публикациями в соцсетях фото- и видеоматериалов негативного характера. В настоящий момент следствие установило два факта вымогательства. Айка Мусаева получила 120 и 80 тысяч сомов.

«В отдельных случаях блогер, будучи в сговоре с заинтересованными лицами и заранее обговорив свою процентную ставку, оказывала услуги по возврату задолженности. При этом она прикрывалась имеющимися связями в ГКНБ. Данная преступная деятельность Айки Мусаевой осуществлялась в сговоре со спикером Сузакского айыльного кенеша Х.Ж., который также задержан», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324035/
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