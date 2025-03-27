В Бишкеке 27 марта небольшая облачность. Температура воздуха днем ожидается +11 градусов.

В столице разговление (ифтар) — в 19.27. Полный календарь орозо-2025 можете посмотреть здесь.

Отключения света, воды и газа

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 30, отрезки улиц Осмонкула, Жумабека, Суюмбаева, село Орто-Сай (район флагштока), микрорайон «Достук», 6а, 5а;

9.30-18.00 — 5-й микрорайон, 46, 73, 79, 80, 81, 82;

9.00-12.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Тон, Конорчок, Чар), улица Байтика Баатыра, 2, 3, 8, 9, 10;

9.00-16.00 — отрезки улиц Салиевой, Целиноградской, Лермонтова, проспекта Жибек Жолу;

9.00-13.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Жазыйра, Чортекова, Бадахшан, Муромская, Ахунбаева, Жоогазын);

13.00-17.00 — село Чон-Арык (улицы Садырбаева, Волоколамская, Семетей, Подольская, Абаданова), жилмассив «Жениш» (улицы Билал, Токтогул);

9.00-17.00 — жилмассивы «Тынчтык» (улица Ынтымак), «Арча-Бешик» (улицы Кошон, Ак-Марал), «Бакай-Ата» (улицы Нооруз, Чубак, Алманбет, Ак-Уул, Анар, Кошой, Жээк, Наристе, Эр-Тоштук, Бакай-Ата, Манасчи, Эр-Табылды, Жибек, Талаа, Полевая);

9.00-15.00 — проспект Манаса, 61;

12.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Западная, Кыргызская);

9.30-13.00 — жилмассив «Жениш» (улицы Жаштык, Нурийла);

9.30-12.00 — отрезки улиц Лумумбы, Троицкой, Ильменской, Волковой, Власова, Очаковской;

12.45-17.00 — улицы Чуй-18, Чуй-19, Чуй-21 — Чуй-23.

9.00-20.00 — район, ограниченный улицей Панфилова, проспектом Манаса, улицей Фрунзе и линией железной дороги. Подробнее

Памятные даты

Создан Центральный исполнительный комитет Киргизской АССР

В 1927 году в Киргизии создается Центральный исполнительный комитет (ЦИК).

ЦИК — высший орган государственной власти СССР (1922-1936), а также союзных и автономных республик в составе СССР (1917-1938) между съездами Советов.

Сессии комитета и его президиум принимали постановления и резолюции, подлежащие обязательному исполнению всеми органами на территории республики. Однако принятие законов входило в полномочия вышестоящих органов.

Председателем назначен Абдыкадыр Орозбеков.

Всемирный день театра

Фото 24.kg. Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева

Всемирный день театра — международный профессиональный праздник всех работников театра, отмечаемый ежегодно 27 марта. Он традиционно проходит под девизом «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».



Установлен в 1961-м по инициативе делегатов IX конгресса Международного института театра.

День театра — профессиональный праздник работников театра: актеров, театральных режиссеров-постановщиков, продюсеров, светотехников, звукоинженеров, монтировщиков декораций и даже билетеров и гардеробщиков.

Люди, которые меняли мир

Родился врач Мирсаид Миррахимов

Фото из интернета. Мирсаид Миррахимов

Родился в 1927 году во Фрунзе.

Выдающийся ученый, врач-терапевт Мирсаид Миррахимов, академик Национальной академии наук КР и Академии медицинских наук СССР, заслуженный деятель науки Киргизской ССР, заслуженный врач Киргизской ССР. Автор 19 изобретений. Удостоен звания «Великий врач XXI века».

Академик Мирсаид Миррахимов — известнейший в мире ученый-клиницист, педагог, основоположник высокой медицины и кардиологии, создатель отечественной школы в этой отрасли.

Внес большой вклад в дело подготовки кадров для здравоохранения страны, подготовил более 100 докторов и кандидатов наук. Ему принадлежит более 700 научных трудов.

Основоположник нового направления в науке — высокогорной медицины и кардиологии, создатель школы в этой отрасли. Внес крупный вклад в разработку биолого-физиологических основ адаптации человека к условиям высокогорья.

Инициатор создания и совершенствования кардиологической службы в республике, повлиявшей на снижение в 1980-х смертности населения от болезней сердца на 15 процентов.

С 1977 по 2007 год являлся бессменным директором Национального центра кардиологии и терапии. Несколько раз избирался депутатом Верховных Советов СССР и Киргизской ССР и Фрунзенского горсовета.

Фото из интернета. Памятник-бюст Мирсаиду Миррахимову в Бишкеке

В 2012-м в Бишкеке перед входом в Национальный центр кардиологии и терапии установлен памятник-бюст Мирсаиду Миррахимову. Его именем названа улица в Бишкеке.

Родилась актриса Гульсара Ажибекова

Фото из интернета. Кадр из фильма «Три дня в июле»

Родилась 27 марта 1950 года. Народная артистка Кыргызстана и Казахстана.

Снялась в таких фильмах, как «Плач матери о манкурте» (2004), «Буранный полустанок», «Восхождение на Фудзияму», «Волны умирают на берегу», «Потомок белого барса», «Красное яблоко» и других.

В начале 1990-х создала несколько работ на театральной сцене.

Создала собственный театр одного актера и пригласила к сотрудничеству туркменского режиссера Овлякули Ходжакули.

В 1993 году Геннадий Базаров снял документальную ленту «Гульсара», посвященную актрисе.

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