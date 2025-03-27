В Бишкеке 27 марта небольшая облачность. Температура воздуха днем ожидается +11 градусов.
В столице разговление (ифтар) — в 19.27. Полный календарь орозо-2025 можете посмотреть здесь.
Отключения света, воды и газа
- 9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 30, отрезки улиц Осмонкула, Жумабека, Суюмбаева, село Орто-Сай (район флагштока), микрорайон «Достук», 6а, 5а;
- 9.30-18.00 — 5-й микрорайон, 46, 73, 79, 80, 81, 82;
- 9.00-12.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Тон, Конорчок, Чар), улица Байтика Баатыра, 2, 3, 8, 9, 10;
- 9.00-16.00 — отрезки улиц Салиевой, Целиноградской, Лермонтова, проспекта Жибек Жолу;
- 9.00-13.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Жазыйра, Чортекова, Бадахшан, Муромская, Ахунбаева, Жоогазын);
- 13.00-17.00 — село Чон-Арык (улицы Садырбаева, Волоколамская, Семетей, Подольская, Абаданова), жилмассив «Жениш» (улицы Билал, Токтогул);
- 9.00-17.00 — жилмассивы «Тынчтык» (улица Ынтымак), «Арча-Бешик» (улицы Кошон, Ак-Марал), «Бакай-Ата» (улицы Нооруз, Чубак, Алманбет, Ак-Уул, Анар, Кошой, Жээк, Наристе, Эр-Тоштук, Бакай-Ата, Манасчи, Эр-Табылды, Жибек, Талаа, Полевая);
- 9.00-15.00 — проспект Манаса, 61;
- 12.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Западная, Кыргызская);
- 9.30-13.00 — жилмассив «Жениш» (улицы Жаштык, Нурийла);
- 9.30-12.00 — отрезки улиц Лумумбы, Троицкой, Ильменской, Волковой, Власова, Очаковской;
- 12.45-17.00 — улицы Чуй-18, Чуй-19, Чуй-21 — Чуй-23.
- 9.00-20.00 — район, ограниченный улицей Панфилова, проспектом Манаса, улицей Фрунзе и линией железной дороги. Подробнее
Памятные даты
Создан Центральный исполнительный комитет Киргизской АССР
В 1927 году в Киргизии создается Центральный исполнительный комитет (ЦИК).
ЦИК — высший орган государственной власти СССР (1922-1936), а также союзных и автономных республик в составе СССР (1917-1938) между съездами Советов.
Сессии комитета и его президиум принимали постановления и резолюции, подлежащие обязательному исполнению всеми органами на территории республики. Однако принятие законов входило в полномочия вышестоящих органов.
Председателем назначен Абдыкадыр Орозбеков.
Всемирный день театра
Всемирный день театра — международный профессиональный праздник всех работников театра, отмечаемый ежегодно 27 марта. Он традиционно проходит под девизом «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
Установлен в 1961-м по инициативе делегатов IX конгресса Международного института театра.
День театра — профессиональный праздник работников театра: актеров, театральных режиссеров-постановщиков, продюсеров, светотехников, звукоинженеров, монтировщиков декораций и даже билетеров и гардеробщиков.
Люди, которые меняли мир
Родился врач Мирсаид Миррахимов
Родился в 1927 году во Фрунзе.
Выдающийся ученый, врач-терапевт Мирсаид Миррахимов, академик Национальной академии наук КР и Академии медицинских наук СССР, заслуженный деятель науки Киргизской ССР, заслуженный врач Киргизской ССР. Автор 19 изобретений. Удостоен звания «Великий врач XXI века».
Академик Мирсаид Миррахимов — известнейший в мире ученый-клиницист, педагог, основоположник высокой медицины и кардиологии, создатель отечественной школы в этой отрасли.
Внес большой вклад в дело подготовки кадров для здравоохранения страны, подготовил более 100 докторов и кандидатов наук. Ему принадлежит более 700 научных трудов.
Основоположник нового направления в науке — высокогорной медицины и кардиологии, создатель школы в этой отрасли. Внес крупный вклад в разработку биолого-физиологических основ адаптации человека к условиям высокогорья.
Инициатор создания и совершенствования кардиологической службы в республике, повлиявшей на снижение в 1980-х смертности населения от болезней сердца на 15 процентов.
С 1977 по 2007 год являлся бессменным директором Национального центра кардиологии и терапии. Несколько раз избирался депутатом Верховных Советов СССР и Киргизской ССР и Фрунзенского горсовета.
В 2012-м в Бишкеке перед входом в Национальный центр кардиологии и терапии установлен памятник-бюст Мирсаиду Миррахимову. Его именем названа улица в Бишкеке.
Родилась актриса Гульсара Ажибекова
Родилась 27 марта 1950 года. Народная артистка Кыргызстана и Казахстана.
Снялась в таких фильмах, как «Плач матери о манкурте» (2004), «Буранный полустанок», «Восхождение на Фудзияму», «Волны умирают на берегу», «Потомок белого барса», «Красное яблоко» и других.
В начале 1990-х создала несколько работ на театральной сцене.
Создала собственный театр одного актера и пригласила к сотрудничеству туркменского режиссера Овлякули Ходжакули.
В 1993 году Геннадий Базаров снял документальную ленту «Гульсара», посвященную актрисе.