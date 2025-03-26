Внимание! В части Бишкека 27 марта отключат питьевую воду

Завтра, 27 марта, будет прекращена подача питьевой воды с 9.00 до 20.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, район отключения ограничен:

улицей Панфилова, проспектом Манаса, улицей Фрунзе и линией железной дороги.

Отключение связано с ремонтными работами на водозаборе «Тоголок Молдо» и городских водопроводных сетях.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.