Переход на 12-летку. Детям, возможно, не придется перепрыгивать через класс

В связи с переходом на 12-летнее обучение некоторым школьникам, возможно, не придется перепрыгивать через класс. Об этом 24.kg сообщила замминистра образования и науки Лира Самыкбаева.

По ее словам, в настоящее время пересматривается план. Предметный стандарт выравнивают, чтобы обучение шло более равномерно.

Ранее сообщалось, что в 2025/26 учебном году учащиеся 3-х классов (родившиеся в 2015 году) 11-летней школы переходят в 5-й класс 12-летней школы, учащиеся 6-х классов (родившиеся в 2012-м) 11-летней школы переходят в 8-й класс 12-летней школы.

Один из педагогов столичной школы сообщил редакции, что от этих прыжков в сентябре предложено отказаться.

«Сейчас пока точно не известно, будет дана дополнительная информация», — сказала Лира Самыкбаева.