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Общество

Запись в школу. Для льготников будет отдельная квота

При электронной записи в школу для льготников будет отдельная квота. Об этом представители Министерства образования и науки сообщили сегодня на пресс-конференции.

Категории граждан, имеющие право на льготу:

  • дети учителей и штатных сотрудников общеобразовательных организаций, проработавших в данной школе не менее одного года по состоянию на 15 сентября текущего года (справка с места работы);
  • дети военнослужащих по месту жительства их семей (справка с места работы);
  • дети этнических кыргызов, переселившихся в Кыргызскую Республику, обладающих статусом кайрылмана (удостоверение кайрылмана).

Отметим, что первый этап записи в школу пройдет до 2 июня 2025 года по адресу прописки родителей. На втором этапе (со 2 июня по 15 августа) будет возможность выбрать другую школу, но только при условии наличия свободных мест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323978/
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