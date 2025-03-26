В республике отмечается рост фактов браконьерства и вырубки лесов

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев на брифинге рассказал о том, что по сравнению с предыдущими годами в Кыргызстане все больше регистрируется фактов браконьерства и вырубки лесов.

По его словам, в 2024 году было зарегистрировано 333 факта вырубки леса. Он отметил, что это больше, чем в предыдущие года. Увеличение числа фактов вырубки министр связывает с бумом в строительном секторе.

Министр также отметил, что регистрируется все больше фактов браконьерства и бороться с ними все труднее, так как браконьеры используют современную технику и оружие. «Для эффективной борьбы с ними нужен новый подход, который требует значительных финансовых затрат», — считает Медер Машиев.