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Общество

Запись в школу будет доступна в мобильном приложении «Тундук»

В Кыргызстане запись в школу будет доступна в мобильном приложении «Тундук». Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила замминистра цифрового развития и инновационных технологий Рахат Жусумамбетова.

По ее словам, в приложении в услугах нужно выбрать раздел «Образование», после чего откроется электронная запись в школу.

Список учебных заведений формируется в зависимости от прописки родителей. На первом этапе — до 2 июня 2025 года — родители могут зачислить ребенка в школу только по адресу прописки.

Для оформления заявки нужно:

  • выбрать ребенка из списка ваших детей, который пойдет в школу;
  • выбрать язык обучения;
  • ввести ваш номер телефона и адрес электронной почты;
  • нажать на кнопку «Записать в школу».

Замминистра образования и науки Лира Самыкбаева обратила внимание на важность выбора языка обучения, иначе ребенка по умолчанию определят в класс с языком обучения, автоматически предложенным приложением.

Если вы хотите выбрать другую общеобразовательную организацию, то следует нажать «Отказаться от предложенных школ» и выбрать причину отказа.

При отказе от гарантированного места вы освобождаете его.

На втором этапе — со 2 июня по 15 августа — будет возможность выбрать другую школу, но только при условии наличия свободных мест.

Возможность электронной записи в школу будет доступна и в других приложениях, где родителей идентифицируют по ИНН.  

Прием в учебное заведение будет осуществляться в первый и второй классы.

Рожденные в 2019 году и не прошедшие 480-часовую программу подготовки к школе «Наристе» пойдут в первый класс, а рожденные в 2018, 2019 годах и прошедшие предшкольную подготовку, пойдут сразу во второй.

В случае возникновения вопросов о данной услуге можно обратиться на горячую линию Минобразования по номеру 110.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323975/
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