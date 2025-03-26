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Общество

Адахан Мадумаров прокомментировал обвинения по невыгодному решению по Торт-Кочо

Адахан Мадумаров в интервью «Азаттык» прокомментировал обвинения председателя Госкомитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева в свой адрес о невыгодном решении по Торт-Кочо.

Напомним, 19 марта текущего года на заседании Жогору Кенеша Камчыбек Ташиев заявил, что решение Адахана Мадумарова по Торт-Кочо было невыгодным для Кыргызстана и за это его можно привлечь к уголовной ответственности.

Адахан Мадумаров на вопрос журналиста «Азаттыка» ответил, что границу он не описывал и эти обвинения по Торт-Кочо в суде не доказали даже за восемь месяцев.

«На суд пригласили 62 свидетеля. Все они сказали, что решение было в пользу Кыргызстана. Так сказали в том числе тогдашние акимы Баткенского и Лейлекского района и губернатор Баткенской области. Их в качестве свидетелей звал не я, они мне не друзья, не сопартийцы. В Кыргызстане два хороших специалиста по описанию границы: Саламат Аламанов и Курманбай Искендеров. Оба они сказали, что это решение было в пользу Кыргызстана. Генерал-лейтенант Исмаил Исаков, который защищает границу как зеницу ока, тоже сказал, что решение было хорошим», — сказал Адахан Мадумаров.

Он отметил, что именно для того, чтобы такая информация не стала известной населению, суды проводятся в закрытом режиме.

Напомним, в марте 2022 года стало известно о том, что в отношении Адахана Мадумарова заведено уголовное дело по статье «Госизмена» из-за того, что в 2009 году, будучи секретарем Совета безопасности, Адахан Мадумаров подписал с таджикской стороной протокол рабочей встречи глав госорганов Кыргызстана и Таджикистана под руководством секретарей совбезов двух государств. Согласно документу, кыргызская сторона взяла в аренду на 49 лет у РТ участок земли размером 5 гектаров и длиной 275 метров на территории, которая считалась спорной, тем самым определяя землю как таджикскую. Протокол был принят после переговоров в Худженте. Чиновники приводили в соответствие внутригосударственные процедуры для подписания межправительственного соглашения о запрете хозяйствующей деятельности вдоль линии государственной границы до завершения демаркации и делимитации.

Таджикистан по-прежнему считает эти 5 гектаров своей землей. Кыргызстан называет эту землю неучтенным участком границы. Следствие считает, что у Адахана Мадумарова не было никаких полномочий подписывать такой протокол.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323971/
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