Новые маршруты для бердвотчинга открыли в Кыргызстане

В рамках инициативы по развитию геопарка «Тескей» на южном берегу озера Иссык-Куль презентовали восемь специализированных маршрутов для наблюдения за птицами (бердвотчинг). Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции.

По ее данным, инициативу реализуют в рамках программы «Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора в Кыргызской Республике», выполняемой GIZ при финансовой поддержке BMZ, ЕС и правительства Швейцарии.

Кроме того, в рамках инициативы оказывают поддержку трем ремесленным мастерским, объединяющим более 50 женщин из Джети-Огузского и Тонского районов Иссык-Кульской области. Они создают сувенирные игрушки.

Запуск новых маршрутов по бердвотчингу и развитие ремесленного производства способствуют продвижению Кыргызстана как направления для экологического туризма, отметили в министерстве.