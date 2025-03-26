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Общество

В Бишкеке есть улицы, которые не ремонтировали по 20 лет

В Бишкеке есть улицы, на которых дорожное полотно не ремонтировали по 20 лет. Об этом сегодня в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель директора столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Абдыжапаркул Жанболотов.

По его словам, на все улицы средств не хватает.

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«При составлении титульного списка мы учитываем все мнения. Мэр города всегда назначает встречи с жителями, есть депутаты городского кенеша. Учитываем все и только потом формируем список. Конечно, желания у нас огромные. Если не можем заасфальтировать, то хотя бы засыпаем гравием», — сказал Абдыжапаркул Жанболотов.

Он отметил, что ремонт дорог в Бишкеке финансируется за счет городского и республиканского бюджетов.

«А за счет китайского гранта будем строить развязки. В этом году планируем начать строительство одной развязки (на пересечении Молодой Гвардии и Льва Толстого), а в 2026-м — еще двух», — добавил чиновник.

Отметим, что во время эфира несколько радиослушателей обратились с просьбами отремонтировать дороги в плохом состоянии. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323955/
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