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Общество

Порядок организации индивидуального обучения детей на дому одобрен в Кыргызстане

Постановлением кабинета министров КР от 19 марта 2025 года № 137 утвердили положение об организации индивидуального обучения детей на дому, в стационарных учреждениях системы здравоохранения и социальной защиты. Об этом сообщил портал «Токтом».

По его данным, это поможет увеличить охват школьным образованием детей с нарушениями умственного и физического развития, различными тяжелыми заболеваниями и создать условия для их обучения.

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Положение определяет порядок организации образовательного процесса по месту жительства, в стационарных учреждениях системы здравоохранения и специализированных учреждениях системы социальной защиты для детей.

Уточняется, что постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Ранее чиновников просили предоставить детям, находящимся на длительном лечении, возможность получать образование в госпитальной школе. Сообщалось, что ежегодно через стационары системы здравоохранения Кыргызстана проходит около 800 тысяч детей до 18 лет, из которых 4 тысячи 100 нуждаются в длительном лечении (онкогематология, последствия тяжелых травм, инфекционные заболевания, осложнения). 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323952/
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