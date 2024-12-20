Право на образование: участники форума просят власти открыть госпитальные школы

Участники форума «Образование и забота» просят власти предоставить детям, находящимся на длительном лечении, возможность получать образование в госпитальной школе. Об этом сообщили организаторы.

Форум прошел в Бишкеке с участием депутата Жогорку Кенеша Эльдара Абакирова, представителей Министерства образования и науки, мэрии города, учреждений образования и здравоохранения, международных организаций, экспертов, педагогов и гражданского общества. Участники обсудили вопросы реализации конституционного права на образование для детей, находящихся на длительном лечении.

По их данным, ежегодно через стационары системы здравоохранения Кыргызстана проходит около 800 тысяч детей до 18 лет, из которых 4 тысячи 100 нуждаются в длительном лечении (онкогематология, последствия тяжелых травм, инфекционные заболевания, осложнения).

Подавляющая часть детей, проходящих длительное лечение, лишена доступа к образованию, что нарушает их конституционное право на образование (статья 46 Конституции).

В связи со сложившейся ситуацией участники форума обращаются к президенту, депутатам парламента, кабинету министров, общественности и призывают:

1. Предоставить право детям, находящимся на длительном лечении, на доступ к услугам образования путем создания условий для развития госпитальных школ.

2. Признать, что проект положения об организации индивидуального обучения детей на дому, в стационарных учреждениях системы здравоохранения и социальной защиты, разработанный Министерством образования и науки и размещенный на общественное обсуждение на Едином портале общественного обсуждения нормативных правовых актов 15 ноября 2024 года, содержит положения, препятствующие реализации конституционного права детей на образование и противоречащие Закону «Об образовании» от 11 августа 2024-го.

3. Рекомендовать Министерству образования и науки отозвать проект положения об организации индивидуального обучения детей на дому, в стационарных учреждениях системы здравоохранения и социальной защиты с общественного обсуждения.

4. Рекомендовать кабинету министров и Министерству образования и науки создать межведомственную рабочую группу с участием Минобразования, Минздрава, Минтруда и других государственных органов, представителей мэрии Бишкека и Оша, местных и международных экспертов, педагогов, представителей гражданского общества в целях разработки подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих обучение детей, находящихся на длительном лечении. При разработке проекта нормативного правового акта учесть международные стандарты, опыт Российской Федерации, Республики Узбекистан и других стран.

5. Обратиться в комитет по социальной политике Жогорку Кенеша с просьбой рассмотреть ситуацию о реализации конституционного права на образование детей, находящихся на длительном лечении.

6. По предложению депутата ЖК Эльдара Абакирова провести выездную встречу участников форума с приглашением представителей Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения, мэрии Бишкека и других заинтересованных лиц в госпитальной школе детского отделения онкологии и гематологии Национального центра онкологии.

7. Рассмотреть вопрос о применении ваучерного механизма финансирования с повышающим коэффициентом при обучении детей, находящихся на длительном лечении.

8. Рекомендовать кабинету министров включить вопрос о развитии госпитальных школ при разработке стратегии Кыргызской Республики — 2030.