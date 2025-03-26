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Общество

Ремонт дорог в Бишкеке. Улицы будут закрывать поэтапно

В Бишкеке улицы, где будут проводить ремонт дорог, закроют не полностью, а поэтапно. Об этом сегодня в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель директора столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Абдыжапаркул Жанболотов.

По его словам, в мэрии собрали комиссию, члены которой обсудили схему закрытия улиц и график ремонта. Если раньше полностью закрывали улицы, то в этом году решили отказаться от такой практики.

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«Машин в Бишкеке очень много, и так наблюдаются заторы, если будем закрывать полностью все улицы, то искусственно создадим пробки, начнется коллапс», — сказал Абдыжапаркул Жанболотов.

Он отметил, что население заранее оповещают о закрываемых участках и объездных путях, чтобы водители планировали альтернативные маршруты и помогли таким образом разгрузить участки дорог.

Абдыжапаркул Жанболотов также принес свои извинения за создаваемые неудобства.

Напомним, на строительство дорог в Бишкеке в 2025-м планируют потратить 4 миллиарда сомов. Со списком улиц можно ознакомиться здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323949/
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