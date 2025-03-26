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Общество

Перевал Кында в Нарынской области откроется в апреле

На автомобильной дороге Ат-Баши — Кында — Торугарт, на участке с 33-го по 100-й километр, ведутся работы по расчистке от снежных лавин и снежных заносов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, работы выполняются Дорожно-эксплуатационным предприятием № 20, обслуживающим данный район. Для очистительных работ привлечены 1 автогрейдер и 1 бульдозер. На сегодняшний день работы продолжаются на 66-м километре дороги, и предпринимаются усилия для открытия проезда к 1 апреля.

В связи с суровыми погодными условиями перевал Кында на дороге Ат-Баши — Кында — Торугарт ежегодно закрывают с ноября по апрель.

Перевал Кында находится на высоте 3 тысячи 398 метров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323948/
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