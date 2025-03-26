Минэкономики предлагает освободить от НДС жизненно важные лекарства

Министерство экономики и коммерции предлагает освободить от НДС жизненно важные лекарства. Проект постановления вынесен для общественного обсуждения.

В ведомстве отмечают, что был разработан проект постановления кабмина, предусматривающий освобождение от уплаты НДС при поставке и импорте на территорию КР жизненно важных лекарственных средств, медицинских изделий, а также исходных материалов и сырья используемых в производстве лекарственных средств и медицинских изделий.

Освобождение от НДС предлагается сохранить для лекарственных средств и медицинских изделий, включенных в Национальные перечни жизненно важных лекарственных средств (НПЖВЛС) и жизненно важных медицинских изделий НПЖВМИ.

Освобождение от НДС при этом будет производиться согласно международным непатентованным наименованиям лекарственных средств и медицинских изделий, включенных в НПЖВЛС или НПЖВМИ, согласно электронной справке, предоставляемой департаментом лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения.

В Национальный перечень жизненно важных лекарственных средств включены 527 наименований (международные непатентованные наименования) лекарственных средств для медицинского применения, обеспечивающих приоритетные потребности здравоохранения в целях профилактики и лечения заболеваний.

При этом с целью поддержки и создания благоприятных условий для развития отечественной фармацевтической промышленности, исходные материалы, такие как фармацевтические субстанции и упаковочные материалы используемые при производстве лекарственных препаратов, лекарств и изделий предлагается освободить от уплаты НДС при импорте на территорию КР.

Напомним, в 2024 году введен налог на добавленную стоимость в размере 12 процентов на лекарственные препараты и медицинские изделия. Депутат Айсулуу Мамашова предложила освободить жизненно важные лекарства от НДС.