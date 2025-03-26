11:52
USD 86.47
EUR 93.31
RUB 1.03
Общество

Минэкономики предлагает освободить от НДС жизненно важные лекарства

Министерство экономики и коммерции предлагает освободить от НДС жизненно важные лекарства. Проект постановления вынесен для общественного обсуждения.

В ведомстве отмечают, что был разработан проект постановления кабмина, предусматривающий освобождение от уплаты НДС при поставке и импорте на территорию КР жизненно важных лекарственных средств, медицинских изделий, а также исходных материалов и сырья используемых в производстве лекарственных средств и медицинских изделий.

Освобождение от НДС предлагается сохранить для лекарственных средств и медицинских изделий, включенных в Национальные перечни жизненно важных лекарственных средств (НПЖВЛС) и жизненно важных медицинских изделий НПЖВМИ.

Освобождение от НДС при этом будет производиться согласно международным непатентованным наименованиям лекарственных средств и медицинских изделий, включенных в НПЖВЛС или НПЖВМИ, согласно электронной справке, предоставляемой департаментом лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения.

В Национальный перечень жизненно важных лекарственных средств включены 527 наименований (международные непатентованные наименования) лекарственных средств для медицинского применения, обеспечивающих приоритетные потребности здравоохранения в целях профилактики и лечения заболеваний.

При этом с целью поддержки и создания благоприятных условий для развития отечественной фармацевтической промышленности, исходные материалы, такие как фармацевтические субстанции и упаковочные материалы используемые при производстве лекарственных препаратов, лекарств и изделий предлагается освободить от уплаты НДС при импорте на территорию КР.

Напомним, в 2024 году введен налог на добавленную стоимость в размере 12 процентов на лекарственные препараты и медицинские изделия. Депутат Айсулуу Мамашова предложила освободить жизненно важные лекарства от НДС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323941/
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
Отмена НДС на импорт сырья для ювелиров. ГНС ожидает рост прибыли и производства
Фонды развития. Что они делают в Кыргызстане, рассказали в кабмине
Перечень товаров и сырья, облагаемых НДС по нулевой ставке, утвердил кабмин
Жизненно важные лекарства освободят от НДС
НДС для строительной отрасли вводить не будут
Министр экономики объяснил, зачем хотят ввести НДС для застройщиков
Садыр Жапаров против введения НДС для стройотрасли — торага парламента
Получают некачественный товар. Депутат пожаловалась на работу маркетплейсов
Депутат Эрулан Кокулов покинул заседание комитета ЖК, разозлившись на коллег
НДС для застройщиков. Для получения жилья в ГИК подано 38 тысяч заявлений
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Учитель из&nbsp;Кыргызстана купила более 50&nbsp;компаний в&nbsp;Украине: расследование Учитель из Кыргызстана купила более 50 компаний в Украине: расследование
Орозо-2025. В&nbsp;ДУМК утвердили размер фитр-садака на&nbsp;2025 год Орозо-2025. В ДУМК утвердили размер фитр-садака на 2025 год
Бизнес
Акция для соотечественников в&nbsp;России: кешбэк за&nbsp;переводы через Sendy Акция для соотечественников в России: кешбэк за переводы через Sendy
&laquo;Умный&raquo; картомат с&nbsp;ИИ впервые в&nbsp;КР от&nbsp;Bakai Bank «Умный» картомат с ИИ впервые в КР от Bakai Bank
Кыргызстан&nbsp;&mdash; Катар: отборочный матч на&nbsp;ЧМ-2026 уже сегодня! Кыргызстан — Катар: отборочный матч на ЧМ-2026 уже сегодня!
MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; подвели итоги финального этапа акции MegaPay и «Элкарт» подвели итоги финального этапа акции
26 марта, среда
11:50
Порядок организации индивидуального обучения детей на дому одобрен в Кыргызстане Порядок организации индивидуального обучения детей на д...
11:47
Разработка участка «Бозучук» на месторождении Солтон-Сары начнется в 2025 году
11:35
Ремонт дорог в Бишкеке. Улицы будут закрывать поэтапно
11:33
Акция для соотечественников в России: кешбэк за переводы через Sendy
11:30
Перевал Кында в Нарынской области откроется в апреле