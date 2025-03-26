13:22
USD 86.47
EUR 93.31
RUB 1.03
Общество

В Бишкеке ночью еще холодно. Прогноз погоды на 27-30 марта

Во второй половине недели в Бишкеке ожидается дождь, ночью будет холодно. Такой прогноз дают синоптики.

27 марта небольшая облачность, без осадков. Ночью будет около 0 градусов. Днем воздух прогреется до +12 градусов.

28 марта дождь. Ночью еще холодно — до +1 градуса. Днем будет +8 градусов.

29 марта ночью возможны дождь и также +1 градус. Днем облачно, ожидается небольшое потепление до +14 градусов.

30 марта без осадков. Температура ночью будет +2 градуса. Днем столбик термометра поднимется до +17 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323907/
просмотров: 343
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 марта: облачно
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 марта: дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 марта: дожди и похолодание
В Бишкеке опять дожди и похолодание. Прогноз погоды на 24-26 марта
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 марта: днем будет жарко
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 марта: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 марта: днем будет жарко
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане резко изменится погода
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 марта: будет солнечно
20 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Учитель из&nbsp;Кыргызстана купила более 50&nbsp;компаний в&nbsp;Украине: расследование Учитель из Кыргызстана купила более 50 компаний в Украине: расследование
Орозо-2025. В&nbsp;ДУМК утвердили размер фитр-садака на&nbsp;2025 год Орозо-2025. В ДУМК утвердили размер фитр-садака на 2025 год
Бизнес
Акция для соотечественников в&nbsp;России: кешбэк за&nbsp;переводы через Sendy Акция для соотечественников в России: кешбэк за переводы через Sendy
&laquo;Умный&raquo; картомат с&nbsp;ИИ впервые в&nbsp;КР от&nbsp;Bakai Bank «Умный» картомат с ИИ впервые в КР от Bakai Bank
Кыргызстан&nbsp;&mdash; Катар: отборочный матч на&nbsp;ЧМ-2026 уже сегодня! Кыргызстан — Катар: отборочный матч на ЧМ-2026 уже сегодня!
MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; подвели итоги финального этапа акции MegaPay и «Элкарт» подвели итоги финального этапа акции
26 марта, среда
13:00
В Бишкеке ночью еще холодно. Прогноз погоды на 27-30 марта В Бишкеке ночью еще холодно. Прогноз погоды на 27-30 ма...
12:41
Спонсоры передали мэрии города Ош 10 автомобилей
12:22
Прокурору Аламединского района, уличенному в коррупции, нашли замену
12:21
Кыргызстан ратифицировал соглашение с РТ о доступе к водным и энергообъектам
12:12
В Бишкеке государству вернули участок площадью 3 гектара