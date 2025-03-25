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Общество

В Тюпском районе инвесторы строят школу на 120 мест

Лидер депутатской группы «Элдик» Акылбек Тумонбаев посетил Тюпский район Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Депутат ознакомился со строительством образовательного учреждения в селе Кош-Добо, которое возводится при поддержке инвесторов. Как отмечается, последних привлек Акылбек Тумонбаев.

Школа на 120 мест строится по современному типу со всеми удобствами, внутреннее оснащение полностью финансируется инвесторами. Здание планируется сдать в эксплуатацию к новому учебному году.

Затем депутат направился в село Тасма. Здесь растаял снег и затопил дороги и огороды. К счастью, жилые дома не пострадали. Привлечена специальная техника для очистки дорог.

Напомним, на этой неделе депутаты Жогорку Кенеша находятся в регионах, встречаются с избирателями и знакомятся с проблемами на местах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323887/
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