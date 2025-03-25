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Общество

Наибольший процент сокращения ледников по КР отмечается в Таласской долине

В настоящее время в Кыргызстане насчитывается около 10 тысяч крупных, средних и малых ледников общей площадью более 6,6 тысячи квадратных километров. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил руководитель отдела Центральноазиатского института прикладных исследований земли Рыскул Усубалиев.

По его словам, по сравнению с каталогом ледников 1970-х их площадь по республике в целом сократилась в среднем на 14-16 процентов, но этот показатель варьируется в зависимости от региона.

Например, самый большой процент сокращения ледниковых систем — в Таласской долине.

«Именно там наблюдается более повышенная температура по сравнению с другими регионами. Там почти 50 процентов ледников сократилось за прошедший 70-летний период, — сказал Рыскул Усубалиев. — Причин исчезновения ледников много, но одна из главных — изменение климата. Температура растет, а количество атмосферных осадков в высокогорной зоне, где расположены ледники, уменьшается. Такая ситуация очень неблагоприятна для существования ледников».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323871/
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