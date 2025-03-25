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Общество

Низкобюджетная авиакомпания AnadoluJet запустила рейс Бишкек — Стамбул

Низкобюджетная авиакомпания AnadoluJet начала выполнение полетов по маршруту Бишкек — Стамбул — Бишкек. Об этом сообщили в пресс-службе «Аэропорты Кыргызстана».

По ее данным, рейс запущен с 25 марта.

Полеты будут осуществляться ежедневно в утреннее время.

AnadoluJet является низкобюджетным лоукостером и дочерней компанией Turkish Airlines, крупнейшей турецкой авиакомпании. Компания основана в 2008 году с целью обеспечения доступных авиаперевозок при сохранении высокого уровня безопасности и качества обслуживания.

«Аэропорты Кыргызстана»
Фото «Аэропорты Кыргызстана»

Авиакомпания специализируется на бюджетных рейсах внутри Турции и в международном направлении, предлагая пассажирам удобные и доступные перелеты на современном авиационном парке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323870/
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