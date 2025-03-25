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Общество

Госдума предлагает выдавать трудовым мигрантам целевые патенты

Госдума предлагает выдавать трудовым мигрантам целевые патенты. Законопроект, предусматривающий выдачу мигрантам целевых патентов для работы в России, разработала группа депутатов. Документ опубликован на парламентском сайте.

Как говорится в пояснительной записке, инициатива направлена на более четкое регулирование рынка труда, поскольку сейчас иностранцы часто выбирают работу не по специальности, а исходя из личной выгоды.

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По мнению авторов, особенно остро проблема проявляется в строительной сфере, где наблюдается нехватка рабочих рук, поскольку многие мигранты предпочитают работать курьерами. Новый механизм позволит привлекать иностранцев именно в те отрасли, где существует кадровый дефицит, а не туда, где им удобнее.

Инициатива также предусматривает передачу МВД полномочий по регулированию порядка выдачи целевых патентов. Это, считают в Госдуме, поможет точнее контролировать процесс трудоустройства мигрантов и направлять их в востребованные сферы. При этом вводимые изменения не приведут к сокращению числа трудовых мигрантов, а лишь упорядочат их распределение на рынке труда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323859/
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