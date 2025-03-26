Детсад в Бишкеке, где можно снимать фильмы ужасов

Я — мама четверых детей, двое из которых дошкольного возраста (2 и 4 года). Поэтому проблема нехватки детских садов мне известна не понаслышке.

Все мы знаем, как важно каждому ребенку получить дошкольное образование. Да и в Конституции страны это прописано. Ведь именно с детских садов начинается социализация детей в обществе. Именно там прививают первые навыки построения отношений, расширяется кругозор и познается мир.

Однако реалии таковы, что многие дети вынуждено сидят дома из-за нехватки детсадов. Вместо того, что развиваться в детском социуме дошколята проводят целые дни дома, уткнувшись в телефоны и планшеты. Редко какой родитель может все свое время уделять развитию детей, занимаясь с ним самостоятельно. Вот и получается, что дети остаются предоставленными самим себе.

Особенно острая ситуация с детскими садами в Бишкеке.

Дошкольных образовательных учреждений катастрофически не хватает, а имеющиеся переполнены. В этом свете особо обидно, когда здания некоторых детсадов пустуют.

Например, в центре Бишкека много лет не работает детский сад, который ранее состоял на балансе швейной фабрики имени 40 лет Октября — АО «Айгуль». С советских времен это ведомственное ДОУ считалось одним из образцовых и тысячи детишек прошли через него.

Фото пресс-центр ГКНБ. Детский сад

Позднее детсад, расположенный на пересечении проспекта Чуй с улицей Гоголя, незаконно вывели из баланса АО «Айгуль» и продан частным лицам.

Несколько лет назад одно крыло здания занимал частный детский сад «Назик» и хоть какое-то число детей могло посещать его. Однако потом владельцев попросили освободить здание из-за того, что якобы компания «Мегаком» намерена открыть там свой офис. Частный сад переехал в другое место, а офис так и не появился. В итоге здание, в котором можно уместить около 300 детишек, пустует более 6 лет.

Фото пресс-центр ГКНБ. Детский сад

Возникает резонный вопрос, а куда смотрели все эти годы местные власти, если у них под носом, не где-то в захолустье, а в центре города стоит бесхозный детсад. Это стандартное типовое здание с общей территорией 0,65 гектара, где полезная площадь составляет 1 тысячу 810 квадратных метров.

Где найти альтернативу госсадам?

Бабушка Маша часто выгуливает пятилетнего внука Мишу возле детсада и в разговоре очень сожалеет, что такое нужное здание простаивает. «Мне жаль детишек, которые вынуждены сидеть дома, в то время как рядом есть типовой детсад. Родители Миши заняты, и я вынуждена водить его три раза в неделю хотя бы на пару часов в учебный центр для общего развития и подготовки к школе. А работало бы это ДОУ, то ребенок мог проводить тут больше времени. Если бы знала, куда писать петицию о скорейшем возвращении садика, уверена, что многие подписались бы под ней», — сетует женщина.

Фото 24.kg. Детсад

И таких родителей, нуждающихся в детсадах, большое количество. Ведь не каждый может позволить себе услуги частных дошкольных учреждений из-за их дороговизны. А если в семье несколько дошколят, ситуация еще сложнее.

Очередь длиною в 34 тысячи детей

На сегодня в столице 118 муниципальных детских садов, которые посещают 37 тысяч 533 детей.

Как рассказали 24.kg в Департаменте образования, для решения перенаселенности детских садов мэрия города Бишкек ежегодно ведет строительство новых объектов.

«Так, например, в 2024 году открылось десять детских садов, где предусмотрено эффективное использование спальных комнат, а в 2025 году планируется открытие семи ДОО. Стоит отметить, что произошло переоборудование 12 действующих организаций, а также запланировано переоборудование спальных комнат 25 детских садов. Все эти работы позволят охватить большее количество детей дошкольным образованием», — добавили в ведомстве.

В департаменте отметили, что на данный момент более 34 тысяч детей зарегистрировано на сайте в электронной очереди на поступление в детсады. Но при этом уточняют, что, возможно, в этой цифре «сидят» дети, которые уже ходят в частные детские сады, отбыли из города, так как есть вопросы внутренней миграции и другие моменты.

Верните детям садики

За годы независимости многие здания государственных детсадов незаконно приватизировали и перепрофилировали. В этом свете наличие пустующего садика в центре города совсем недопустимо.



Однако в этом вопросе есть и подвижки. Госкомитет национальной безопасности в рамках борьбы с коррупцией проводит работу по добровольному возврату зданий детских садов в госсобственность.

По Бишкеку с начала года возвращено 6 объектов дошкольного образования, которые намерены в дальнейшем передать мэрии. В их числе и детсад на Чуй-Гоголя. Сейчас официально детсад находится на балансе Госагентства по управлению государственным имуществом при правительстве.

По данным ведомства, в настоящее время идет процесс ликвидации ОсОО «Айгуль», что потребует некоторое время.

«В течение месяца детсад полностью перейдет в ведение муниципалитета, потом будет проведет капитальный ремонт», — рассказали 24.kg в агентстве.

В ГКНБ также заверяют, что этот объект будет включен в план столичной мэрии по реконструкции ДОО с соответствующей инфраструктурой для дальнейшего использования по целевому назначению. Вопрос в другом — насколько быстро это сделают.

По данным собственных источников, этот процесс может затянуться года на два, поскольку передача из одного госоргана в другой, как правило, сопровождается бюрократией и бумажной волокитой.

«Заброшка» для забав и жизни

А пока для школьников двух близ находящихся учебных заведений — гимназии № 12 и 4 — здание бывшего детсада стало местом развлечений. Кидать камни в окна и разбивать их — одна из шалостей детей. Залезать на второй этаж по пожарной лестнице и бродить внутри сада — другая забава.

Фото 24.kg. Детсад

Сотрудники Инспекции по делам несовершеннолетних только и делают, что отлавливают ребят и выносят их предупреждения. Но, судя по тому, что детей так и манит на «заброшку», милиция вряд ли способна их оттуда отвадить.

За все эти годы «заброшку» кто только не облюбовал. Алкоголики распивают там спиртные напитки, а потом спят там до отрезвления. Какие-то молодые ребята шныряют по территории. В свете сообщений о том, что все большое число молодежи вовлекается в закладку наркотиков, будет неудивительно, если когда-нибудь и там найдут подобные «тайники».

Бомжи «облюбовали» это место. На днях в здании произошел пожар. Говорят, что бездомные так пытались согреться. В итоге пламя тушили 2 пожарные машины.

Была бы воля, а деньги найдутся

Очень обидно видеть, как ранее светлое место с хорошей и чистой детской аурой стало местом, где сейчас можно снимать фильмы ужасов. Состояние садика как изнутри, так и снаружи просто шокирует.

Стоит отметить, что при наличии политической воли руководства страны ремонт дошкольных учреждений местные органы власти делают довольно быстро. Так, в 2024 году в сентябре капитально отремонтировали детский сад в микрорайоне «Восток-5», где ранее находился комплекс Royal Sport.

Открытие данного сада на 600 детей провели с участием президента страны Садыра Жапарова и председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. Всего за пару месяцев здание реконструировали. Могут же, когда хотят!

Кстати, мы тоже встали в электронную очередь, чтобы попасть в данный детсад. Нам выдали талон, что мы 670-е на очереди. Такими темпами, детей можно будет сразу же отдавать в школу.