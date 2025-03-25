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Общество

2025 год войдет в топ-5 самых жарких за всю историю наблюдений

Текущий год войдет в топ-5 самых жарких за всю историю наблюдений. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, это связано с общей тенденцией на потепление из-за увеличения концентрации парниковых газов.

«Существует вероятность, что 2025-й войдет в пятерку самых теплых. Это связано с тем, что последние годы становятся все теплее под влиянием увеличения концентрации парниковых газов. К сожалению, пока еще не удалось стабилизировать этот процесс. Кроме того, температура океана остается очень высокой, его деятельный слой хорошо прогрелся. Это также влияет на состояние атмосферы: передаваемое тепло от океанов способствует повышению температуры воздуха», — сказал метеоролог.

Он добавил, что точно сказать, какое место займет этот год среди самых теплых, можно будет только во второй половине 2025-го.

Ранее служба по изменению климата Copernicus сообщала, что 2024-й стал самым жарким в истории. В прошлом году средняя глобальная температура впервые повысилась более чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальными показателями за 1850-1900 годы.

По итогам 2023-го температура выросла на 1,48 градуса. Таким образом, последнее десятилетие стало самым теплым за всю историю наблюдений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323779/
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