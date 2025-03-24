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Общество

В Турции за пять дней протестов задержали более тысячи человек

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что с начала протестов, продолжающихся пятый день, в стране было задержано в общей сложности 1 тысяча 133 человека. В ходе утренних рейдов в Стамбуле и Измире полиция задержала по меньшей мере 10 журналистов. 

Протесты начались после того, как мэр Стамбула Экрем Имамоглу и потенциальный главный соперник президента Реджепа Тайипа Эрдогана на следующих выборах был задержан в среду по обвинению в коррупции. Вместе с ним в рамках расследования задержали более ста человек.

Затем Имамоглу арестовали и предъявили официальные обвинения в коррупции, которые он назвал политически мотивированными, что Эрдоган отрицает.

В понедельник Имамоглу был утвержден кандидатом от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) на президентских выборах, которые пройдут в Турции в 2028 году. Имамоглу остается под стражей и должен предстать перед судом.

После его задержания сотни тысяч протестующих приняли участие в демонстрациях по всей Турции, ставших самыми серьезными за последнее десятилетие. Ожидается, что демонстрации продолжатся.

МВД Турции заявило, что демонстранты «злоупотребляют» правом на протест, и предупредило, что не потерпит «террора на улицах». 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323763/
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