В городе Ош начали рекультивацию законсервированного 73 года назад кладбища

24 марта в Оше началась работа по рекультивации земель старых кладбищ. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Отмечается, что рекультивацию начали со старого кладбища, законсервированного 73 года назад, которое находится по улице Шакирова.

В мероприятии, кроме мэра Женишбека Токторбаева, также приняли участие казы города, специалисты санитарно-эпидемиологических служб, местные жители.

«В ходе мероприятия была прочитана общая молитва, принесено жертвоприношение, соответствующие службы начали работу по дезинфекции. Общая площадь территории составляет 19 соток», — сообщили в мэрии.

Отмечается, что рекультивация проводится с целью дальнейшего использования территории в целях общественных нужд. Что именно будет на месте старого кладбища, не уточняется.

Ранее мэр Оша Женишбек Токторбаев предложил вывести кладбища за пределы города. Он сообщал, что на территории города находится 49 кладбищ общей площадью 200 гектаров, из которых 14 кладбищ закрыты и больше не используются для захоронений.