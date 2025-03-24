В Бишкеке с 25 марта закроют несколько улиц на реконструкцию

В Бишкеке с 25 марта на реконструкцию закроют несколько улиц на реконструкцию. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В частности для движения транспорта закрывают:

участок проспекта Жибек Жолу от улицы Лермонтова до улицы Буденного с южной стороны. С северной стороны организуют временное двустороннее движение. Подрядная организация — ОсОО «Мостдорстрой»;

бульвар Молодой Гвардии от улицы Боконбаева до улицы Московской с западной стороны. С восточной организуют временное двустороннее движение. Подрядная организация — ОсОО «ДорСтрой Групп»;

отрезок улицы Медерова от улицы 7 Апреля до улицы Юнусалиева. Подрядная организация — ОсОО «Технотоп».

В связи с закрытием определенных участков изменений в движении общественного транспорта не будет.

Отметим, что всего в 2025 году планируют провести реконструкцию восьми дорог в Бишкеке.