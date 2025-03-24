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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

В Бишкеке с 25 марта закроют несколько улиц на реконструкцию

В Бишкеке с 25 марта на реконструкцию закроют несколько улиц на реконструкцию. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В частности для движения транспорта закрывают:

  • участок проспекта Жибек Жолу от улицы Лермонтова до улицы Буденного с южной стороны. С северной стороны организуют временное двустороннее движение. Подрядная организация — ОсОО «Мостдорстрой»;
  • бульвар Молодой Гвардии от улицы Боконбаева до улицы Московской с западной стороны. С восточной организуют временное двустороннее движение. Подрядная организация — ОсОО «ДорСтрой Групп»;
  • отрезок улицы Медерова от улицы 7 Апреля до улицы Юнусалиева. Подрядная организация — ОсОО «Технотоп».

В связи с закрытием определенных участков изменений в движении общественного транспорта не будет.

Отметим, что всего в 2025 году планируют провести реконструкцию восьми дорог в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323734/
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