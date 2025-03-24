Первый этап административно-территориальной реформы в Кыргызстане завершен

Завершен первый этап административно-территориальной реформы, касающийся устройства аймаков и городов. Об этом сегодня заявил руководитель управления Министерства экономики Искандарбек Маматов на мероприятие с участием экспертов, которое прошло в ведомстве.
По словам Искандарбека Маматова, в результате работы по первому этапу:
- упорядочено территориальное деление страны;
- оптимизированы структуры местного самоуправления;
- введены государственные программы субсидирования инициатив местных сообществ;
- разработаны новые стандарты для органов местного самоуправления.
Одним из ключевых вопросов встречи стало влияние реформы на качество предоставления местных услуг. Искандарбек Маматов отметил, что ожидаемыми результатами реформы являются:
- улучшение качества муниципальных услуг за счет оптимизации административных ресурсов;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств;
- упрощение процедур взаимодействия граждан с органами местного самоуправления.
Эксперт также обратил внимание на вызовы, с которыми столкнулись местные органы власти. В частности затронуты вопросы адаптации к новым условиям, необходимости дополнительного финансирования и подготовки кадров.
По словам представителей Министерства экономики, работа над реформой продолжается. В ближайшие годы планируется:
- усиление работы по цифровизации местного самоуправления;
- разработка новых механизмов финансовой поддержки муниципалитетов;
- внедрение инструментов оценки эффективности административных преобразований.
Искандарбек Маматов подчеркнул, что окончательные итоги реформы можно будет оценить только спустя несколько лет, когда произойдут все запланированные изменения и местные органы власти полностью адаптируются к новым условиям.
Как сообщалось ранее, главная цель АТР — объединить села и расширить города. Если до реформы айыл окмоту было 452, то после — всего 235. Большинство городов увеличили свои площади за счет присоединения ближайших сел. Например площадь Бишкека выросла почти в три раза.