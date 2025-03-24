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Общество

Для борьбы с туберкулезом Кыргызстану нужна помощь доноров

Директор Национального центра фтизиатрии Абдуллаат Кадыров рассказал сегодня на пресс-конференции, за чей счет финансируют противотуберкулезные мероприятия в Кыргызстане.

По его словам, согласно программе кабинета министров «Туберкулез-VI» на 2023-2026 годы, объем финансирования противотуберкулезных мероприятий составляет 79 процентов за счет государства и 21 процент за счет донорских организаций, в основном Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Абдуллаат Кадыров отметил, что стоимость пятилетней национальной противотуберкулезной программы составляет 5,7 миллиарда сомов.

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«В 2023-м за счет госбюджета выделено 1 миллиард 15 миллионов сомов, в этом — 1 миллиард 22 миллиона. Противотуберкулезную программу наше государство поддерживает очень хорошо, приверженность высокая, сумма финансирования с каждым годом растет. Это говорит о том, что мы будем постепенно переходить от донорского финансирования к государственному», — подчеркнул он.

На вопрос, скажется ли на ситуации с туберкулезом в КР политика президента США Дональда Трампа по сокращению финансирования программ за рубежом, глава НЦФ ответил, что по линии ЮСАИД был крупный проект «Вылечить туберкулез — 2», его не закрыли.

«Я поговорил с директором этого проекта. Нам повезло, проект остается. Изначально он был рассчитан на пять лет с объемом финансирования $24 миллиона. Какой будет доля финансирования, я сказать не могу. Проекты ЮСАИД не покупают лекарства или реактивы, их приобретают в основном за счет Глобального фонда», — отметил он.

Ежегодно 24 марта по инициативе ВОЗ отмечается Всемирный день борьбы против туберкулеза.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323688/
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