Новая вакцина от туберкулеза появится в мире

К 2030-му в мире должны покончить с туберкулезом, для этого разработаны новые инновационные методы в вопросах профилактики, диагностики и лечения. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Национального центра фтизиатрии Абдуллаат Кадыров.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения обещает в этом или следующем году новую вакцину, которая защищает от туберкулеза в 70-80 процентах случаев.

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«Сейчас дети получают прививку БЦЖ, и нет гарантии, что они не заболеют. Ребенок может заболеть, но в легкой, не осложненной форме, — сказал Абдуллаат Кадыров. — Для профилактики туберкулеза в Кыргызстане контактным детям мы назначали шестимесячный курс лечения. При финансовой и технической поддержке ЮСАИД получили новый метод профилактического лечения из двух препаратов. Мы его внедрили, и дети уже получают лечение в течение трех месяцев всего лишь 12 раз (раз в неделю). Доказана очень высокая эффективность».

Он добавил, что в отношении диагностики ВОЗ рекомендует целевое секвенирование.

«С помощью этого метода мы одновременно определяем наличие мутаций в генах и спектр лекарственной чувствительности. Раньше мы делали посев, получали результат через 1-1,5 месяца, а с помощью таргетного секвенирования результаты известны в течение пяти-семи дней. Сегодня в стране мы используем около 15 лекарств. Иногда бывает, что назначаем лечение вслепую, но по мере получения результатов теста на лекарственную чувствительность ведем коррекцию лечения», — пояснил глава НЦФ.

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Он подчеркнул, что ВОЗ рекомендует инновационные методы, и КР использует их, чтобы к 2030 году достичь цель по ликвидации туберкулеза.

«Конечно, одними силами медицинских работников или сотрудников противотуберкулезной службы не справиться. Поэтому в процесс борьбы с туберкулезом привлекаем представителей других министерств и ведомств, гражданского общества, студентов, проводим информационные сессии, встречи, конкурсы рисунков среди детей. Общими усилиями, я уверен, мы покончим с туберкулезом», — резюмировал Абдуллаат Кадыров.

Ежегодно 24 марта по инициативе ВОЗ отмечается Всемирный день борьбы против туберкулеза.