Заболеваемость и смертность от туберкулеза в Кыргызстане стабильно снижаются

В течение последних 15-20 лет в Кыргызстане идет стабильное снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Национального центра фтизиатрии Абдуллаат Кадыров.

По его словам, пик отмечался в 2001 году, когда заболеваемость составила 168 случаев на 100 тысяч населения, а смертность — 27 случаев на 100 тысяч.

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«Благодаря проведенным противотуберкулезным мероприятиям мы добились хорошего снижения показателей. По предварительным данным, в 2024-м по республике заболеваемость составила 56,3 случая на 100 тысяч населения, а смертность — 2,6 на 100 тысяч. Тем не менее ситуация в КР остается немного напряженной», — сказал Абдуллаат Кадыров.

Он отметил, что все больные ТБ обеспечены лекарствами и лабораторной диагностикой.

Руководитель странового офиса ВОЗ в Кыргызстане Ливиу Ведраско добавил, что туберкулез ежегодно поражает более 10 миллионов человек в мире и уносит свыше 1 миллиона жизней. «Без инвестиций в профилактику, диагностику, лечение и инновации победить болезнь невозможно», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что практически каждый третий человек на Земле — носитель туберкулезной палочки, но иммунитет человека не дает ей размножаться. Только 5-10 процентов инфицированных в течение жизни могут заболеть туберкулезом.