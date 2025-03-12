О признаках и рисках заражения туберкулезом в Кыргызстане напомнили специалисты

В Кыргызстане многие люди инфицированы туберкулезной палочкой, но только 5-10 процентов из них в течение жизни могут заболеть туберкулезом. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

По его данным, практически каждый третий человек на Земле — носитель туберкулезной палочки, но иммунитет человека не дает ей размножаться.

Более 50 процентов людей с туберкулезом (ТБ) — лица с 18 до 44 лет, то есть трудоспособное население.

1 Основные риски заражения: наличие длительного и тесного контакта с больным туберкулезом легких, который не лечится, в замкнутом и непроветриваемом пространстве;

скученность людей в одном помещении;

проживание в регионе с высоким уровнем заболеваемости ТБ (Кыргызстан относится к таким странам);

снижение иммунитета вследствие других болезней, стрессов, смены климата, плохого питания и других причин. Алкоголизм, курение, наркомания также приводят к снижению иммунитета. Туберкулез не передается через рукопожатие и предметы обихода (посуду, полотенца, постельное белье, одежду и другие предметы).

2 Какие признаки ТБ важно знать Длительный кашель более двух недель — признак, на который следует обратить особое внимание. Также туберкулез легких проявляется: общим недомоганием;

повышенной температурой тела;

потливостью, особенно по ночам;

слабостью, утомляемостью;

снижением аппетита;

потерей веса. Температура тела обычно повышается к вечеру и чаще до 37-37,5 градуса. В более поздних стадиях могут появиться одышка, боли в груди, кровохарканье.

При появлении признаков следует обратиться в Центр семейной медицины, Группу семейных врачей или фельдшерско-акушерский пункт по месту проживания для своевременной диагностики или исключения туберкулеза.

«Медработник предложит пройти исследование мокроты и сделать флюорографию или рентген органов грудной клетки, а детям — пробу Манту. При своевременном обращении к специалисту и раннем выявлении туберкулеза больше шансов на благоприятное излечение и возвращение к привычному образу жизни», — подчеркивают в РЦУЗ.

Недуг можно победить только противотуберкулезными препаратами, лечение длится не менее шести месяцев. В КР эти лекарства предоставляются бесплатно.

Нарушение режима лечения приводит к формированию лекарственно-устойчивой формы ТБ, лечить которую сложнее и длительнее.

Ежегодно 24 марта по инициативе ВОЗ отмечается Всемирный день борьбы против туберкулеза.