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Общество

О признаках и рисках заражения туберкулезом в Кыргызстане напомнили специалисты

В Кыргызстане многие люди инфицированы туберкулезной палочкой, но только 5-10 процентов из них в течение жизни могут заболеть туберкулезом. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

По его данным, практически каждый третий человек на Земле — носитель туберкулезной палочки, но иммунитет человека не дает ей размножаться.

Более 50 процентов людей с туберкулезом (ТБ) — лица с 18 до 44 лет, то есть трудоспособное население.

1

Основные риски заражения: 

  • наличие длительного и тесного контакта с больным туберкулезом легких, который не лечится, в замкнутом и непроветриваемом пространстве;
  • скученность людей в одном помещении;
  • проживание в регионе с высоким уровнем заболеваемости ТБ (Кыргызстан относится к таким странам);
  • снижение иммунитета вследствие других болезней, стрессов, смены климата, плохого питания и других причин.

Алкоголизм, курение, наркомания также приводят к снижению иммунитета.

Туберкулез не передается через рукопожатие и предметы обихода (посуду, полотенца, постельное белье, одежду и другие предметы).

2

Какие признаки ТБ важно знать

Длительный кашель более двух недель — признак, на который следует обратить особое внимание. Также туберкулез легких проявляется:

  • общим недомоганием;
  • повышенной температурой тела;
  • потливостью, особенно по ночам;
  • слабостью, утомляемостью;
  • снижением аппетита;
  • потерей веса.

Температура тела обычно повышается к вечеру и чаще до 37-37,5 градуса. В более поздних стадиях могут появиться одышка, боли в груди, кровохарканье.

При появлении признаков следует обратиться в Центр семейной медицины, Группу семейных врачей или фельдшерско-акушерский пункт по месту проживания для своевременной диагностики или исключения туберкулеза.

«Медработник предложит пройти исследование мокроты и сделать флюорографию или рентген органов грудной клетки, а детям — пробу Манту. При своевременном обращении к специалисту и раннем выявлении туберкулеза больше шансов на благоприятное излечение и возвращение к привычному образу жизни», — подчеркивают в РЦУЗ.

Недуг можно победить только противотуберкулезными препаратами, лечение длится не менее шести месяцев. В КР эти лекарства предоставляются бесплатно.

Нарушение режима лечения приводит к формированию лекарственно-устойчивой формы ТБ, лечить которую сложнее и длительнее.

Ежегодно 24 марта по инициативе ВОЗ отмечается Всемирный день борьбы против туберкулеза.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322535/
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