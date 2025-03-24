Изменен график работы центров обслуживания населения и мини-ЦОНов по всей республике. Об этом сообщает пресс-служба государственного учреждения «Кызмат».

Основные ЦОНы:

Режим работы: с 9.00 до 18.00.

Обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30.

Выходные: суббота и воскресенье.

ЦОНы в регионах работают по единому графику. Адреса можно уточнить на страницах в социальных сетях или по телефону 119 (звонок бесплатный).

Мини-ЦОНы:

На проспекте Чуй, 41б, напротив ТЭЦ (гипермаркет «Глобус»):

График работы: вторник — воскресенье, с 10.00 до 19.00.

Обеденный перерыв: с 14.00 до 15.00.

Выходной: понедельник.

На улице Садырбаева, 107 (гипермаркет «Азия»):

График работы: понедельник — пятница, с 9.00 до 18.00.

Обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30.

График работы: суббота — воскресенье, с 10.00 до 19.00.

Обеденный перерыв: с 14.00 до 15.00.

Данные изменения связаны с переводом ЦОНов в ведение государственного учреждения «Кызмат» и соответствуют требованиям Трудового кодекса.