Изменен график работы центров обслуживания населения и мини-ЦОНов по всей республике. Об этом сообщает пресс-служба государственного учреждения «Кызмат».
Основные ЦОНы:
Режим работы: с 9.00 до 18.00.
Обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30.
Выходные: суббота и воскресенье.
ЦОНы в регионах работают по единому графику. Адреса можно уточнить на страницах в социальных сетях или по телефону 119 (звонок бесплатный).
Мини-ЦОНы:
На проспекте Чуй, 41б, напротив ТЭЦ (гипермаркет «Глобус»):
График работы: вторник — воскресенье, с 10.00 до 19.00.
Обеденный перерыв: с 14.00 до 15.00.
Выходной: понедельник.
На улице Садырбаева, 107 (гипермаркет «Азия»):
График работы: понедельник — пятница, с 9.00 до 18.00.
Обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30.
График работы: суббота — воскресенье, с 10.00 до 19.00.
Обеденный перерыв: с 14.00 до 15.00.
Данные изменения связаны с переводом ЦОНов в ведение государственного учреждения «Кызмат» и соответствуют требованиям Трудового кодекса.