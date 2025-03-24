10:41
USD 85.91
EUR 93.34
RUB 1.03
Общество

Изменен график работы центров обслуживания населения

Изменен график работы центров обслуживания населения и мини-ЦОНов по всей республике. Об этом сообщает пресс-служба государственного учреждения «Кызмат».

Основные ЦОНы:

Режим работы: с 9.00 до 18.00.
Обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30.
Выходные: суббота и воскресенье.

ЦОНы в регионах работают по единому графику. Адреса можно уточнить на страницах в социальных сетях или по телефону 119 (звонок бесплатный).

Мини-ЦОНы:

На проспекте Чуй, 41б, напротив ТЭЦ (гипермаркет «Глобус»):

График работы: вторник — воскресенье, с 10.00 до 19.00.
Обеденный перерыв: с 14.00 до 15.00.
Выходной: понедельник.

На улице Садырбаева, 107 (гипермаркет «Азия»):

График работы: понедельник — пятница, с 9.00 до 18.00.
Обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30.
График работы: суббота — воскресенье, с 10.00 до 19.00.
Обеденный перерыв: с 14.00 до 15.00.

Данные изменения связаны с переводом ЦОНов в ведение государственного учреждения «Кызмат» и соответствуют требованиям Трудового кодекса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323658/
просмотров: 491
Версия для печати
Материалы по теме
Справка об отсутствии брака за 200 сомов. Ответ госучреждения «Кызмат»
Депутат возмущен тем, что ЦОН продает справки об отсутствии брака по 200 сомов
Расформировать Министерство цифрового развития предложили в Жогорку Кенеше
Новое здание госучреждения «Кызмат» начали строить в Бишкеке
Два отдела автоЦОН переходят на пятидневный график работы
Забирайте документы заранее. График работы ЦОНов на выходные и праздники
Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
Саммит ОТГ, праздники: как будут работать ЦОНы, рассказали в Минцифры
Депутатам рассказали, почему «Инфоком» передали управделами президента
В мобильном приложении Tunduk появились две новые услуги
Популярные новости
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане резко изменится погода Штормовое предупреждение. В Кыргызстане резко изменится погода
Нооруз. Как в&nbsp;Кыргызстане возрождали весенний праздник Нооруз. Как в Кыргызстане возрождали весенний праздник
В&nbsp;Бишкеке проходит рейд против самовольно развешенной рекламы В Бишкеке проходит рейд против самовольно развешенной рекламы
Бизнес
Акция: получи 1&nbsp;литр Coca-Cola Classic в&nbsp;подарок Акция: получи 1 литр Coca-Cola Classic в подарок
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;праздником Нооруз! Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с праздником Нооруз!
RG&nbsp;Brands приглашает принять участие в&nbsp;крупнейшей благотворительной акции RG Brands приглашает принять участие в крупнейшей благотворительной акции
Амбассадор &laquo;Бакай Банка&raquo; Эдуард Кубатов совершит восхождение на&nbsp;Аннапурну и&nbsp;К2 Амбассадор «Бакай Банка» Эдуард Кубатов совершит восхождение на Аннапурну и К2
24 марта, понедельник
10:38
В мае в Чолпон-Ате состоятся скачки. Призовой фонд — 3 миллиона сомов В мае в Чолпон-Ате состоятся скачки. Призовой фонд — 3 ...
10:35
Спецтехнику для нужд Каракола на 34 миллиона сомов хотят купить чиновники
10:34
Минстрой начал легализовывать многоквартирные дома, не имеющие документов
10:31
Пропавшего в Бишкеке 11-летнего Эмирхана нашли сотрудники ИДН
10:17
Элитки без разрешительных документов: с жильцами встретился Нурдан Орунтаев