Казахская национальная одежда попала в Книгу рекордов Гиннесса

Более 5 тысяч жителей Актау в национальной одежде вошли в Книгу рекордов Гиннесса. На набережной приморского города прошел фестиваль национальной одежды Best Fest Nauryz, собравший тысячи человек. Им не помешал даже дождь, сообщили в акимате Мангистауской области.

Главное условие — надо было прийти в старинной или современной национальной одежде. Например, можно было надеть бешпент, жадагай, камзол или шапан.

Присутствовавшие на празднике представители штаб-квартиры Книги рекордов Гиннесса из Лондона зафиксировали мировой рекорд, сообщили в акимате Мангистауской области.

Рекорд в номинации «Самое большое число людей в казахской национальной одежде» теперь побит Казахстаном.

«По результатам продолжавшегося несколько часов подсчета подтверждено, что установленные требования полностью выполнены. Вручен специальный сертификат, удостоверяющий, что Республика Казахстан стала обладателем нового мирового рекорда. Таким образом, казахская национальная одежда вошла в Книгу рекордов Гиннесса», — проинформировали в акимате.