24 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — отрезки улиц Огонбаева, Морозова, микрорайон «Аламедин-1», 17, отрезки улиц Гагарина, Космической, Воркутинской, жилмассив «Тынчтык», отрезки улицы Киевской, бульвара Эркиндик, улица Ахунбаева, 117, отрезки улиц Кавказской, Чайковского, Тойгонбаева, Тимура Фрунзе, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Термечикова), отрезки улиц Эр-Тоштук, Анар, Манасчи, Алмамбет;

9.30-17.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Мин-Булак, Уч-Тулга, Аксы, проспекты Чуй, Шабдана Баатыра), отрезки улиц Брестской, Волковой, Владимирской, Кустанайской, «Военный городок», улица Лумумбы, 64, жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Алманбет, Чубак, Бакай-Ата);

9.30-17.30 — отрезки улиц Горького, Юнусалиева, Карасаева, Белорусской, переулок Майкопский;

12.00-17.00 — село Мраморное (улицы Мраморная, Новая, Ак-Чий, Юбилейная, Северная, Молодежная, Урожайная, Южная, 70 лет Октября, Целинная, Кольцевая, Тендик, МТФ, Сары-Булак, Березовая, Центральная, Ала-Арча, новостройка «Жетиген», школа, детсад, здание айыл окмоту);

13.00-17.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улица Эр-Табылды);

9.00-12.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Архитекторская, Коллекторная).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Восток (улицы Западная, Береговая, 60 лет Киргизии, Советская, Садовая, Маркса, Ленина, Фрунзе, Щорса, Заречная, Озерная, Луговая, Энгельса, Сельповская, Степная, Совхозная, Спортивная, Летняя), Васильевка (улицы Фрунзе, Богарная), Беш-Кунгей (улица Подгорная), Аламедин (улицы Гидростроитель, Набережная, Ат-Башинская, Панфилова, переулок Дальний), Башкара-Суу (скважина, кошара);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — село Алексеевка (улицы Фрунзе, Базаркул, Ватутина, Гречко, Новостройка, Лермонтова, Луговая, Первомайская, Жукова, Калинина);

Кеминский РЭС

9.00-14.00 — Орловка (улицы Калинина, Шолохова), село Шабдан (улица Бапакова);

9.00-17.00 — село Кичи-Кемин (кошары);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Бердик (улицы Юбилейная, Аламанова), Хунчи (улицы Дываева, Гагарина);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Кыз-Моло (улицы Дружбы, Школьная, 27-го партсъезда, Комсомольская, Степная), Беловодское (улицы Комсомольская, Садовая, переулок Комсомольский, улицы Октябрьская, Королева, городок АДСК), Александровка (улицы Луговая, Сокулукская, Молодежная, Ванахуна, Восточная, Лалаза, Центральная);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Степное (улицы Северная, Новая, Южная), Нижне-Чуйское (улица МТФ-2);

9.00-18.00 — село Военно-Антоновка (улицы Байтурсунова, Дружбы, Комсомольская, Комсомол, квартал А, Крупской, Суусамырская);

9.00-17.00 — село Студенческое (улицы Проектируемая, Комсомольская, Артезианская, Канал, Садовая, Юбилейная, Намазалы ажы, Беговая, Зеленая, Полигон, Ново-Садовая, переулки Ново-Садовый, Южный), совхоз «Фрунзе» (улицы Фрунзенская, Бригада-2), села Сокулук (улицы Белинского, Труда, Фрунзе, Мельничная), Арал (улица Картамбаева);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Эркин-Сай (улица Чекирова), Чорголу (улица Гагарина), город Каинда (улица Заводская);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улицы Трясина, Угольная, Логвиненко, Победы, Фабричная, Октябрьская), село Алчалуу (улицы Осмон, Ибраимова);

Иссык-Атинский РЭС