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Общество

На музыкальный конкурс «Интервидение» выделили 750 миллионов рублей

Российское правительство выделило на подготовку и проведение международного музыкального конкурса «Интервидение» 750 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет НСН.

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В документе говорится, что средства выделены МИД России. Также глава правительства поручил внешнеполитическому ведомству контролировать целевое и эффективное использование выделенных денег.

Ранее утвержден состав оргкомитета «Интервидение», в который вошли глава Минкульта Ольга Любимова, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Напомним, 3 февраля лидер России Владимир Путин подписал указ о проведении в этом году музыкального конкурса «Интервидение». Ранее, с 1965 по 1980 год, конкурс песни «Интервидение» уже проходил в странах социалистического блока. Он был создан Международной организацией радиовещания и телевидения. В конкурсе принимали участие исполнители из государств Европы, Центральной Азии, Африки, Америки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323572/
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