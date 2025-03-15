Реальная история о маньяке, дорама и ужасы. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (17-23 марта) сразу несколько премьер сериалов. На реальных событиях снят «Убийца со счастливым лицом», о маньяке. Кому такая тема не подходит, есть классические детективы. Кроме того, среди премьер дорама и комедия, а также продолжение мультсериала.

1 «Банды Лондона», криминал, третий сезон (20 марта)

Лондон — это столица мира. Город зависим от своих мультинациональных взглядов. Каждую улицу патрулируют не правоохранительные органы, а разные криминальные группировки. В «Бандах Лондона» гангстерский мир пошатнулся после внезапного убийства Финна Уоллеса, который контролировал андеграундную вселенную своей непоколебимой силой в течение 20 лет. Его сын Шон сплачивается с семьей Дунами и предполагаемым союзником Эллиотом Финчем, чтобы узнать правду об убийстве отца.

2 «Убийца со счастливым лицом», триллер, первый сезон (20 марта)

История Мелиссы Джесперсон-Мур, которая в 15 лет узнала, что ее отец Кит Хантер Джесперсон был серийным убийцей, известным как Убийца со счастливым лицом.

3 «Резиденция», детектив, первый сезон (20 марта) «Резиденция», детектив, первый сезон (20 марта)

В стенах Белого дома Соединенных Штатов Америки происходит преступление. Для расследования приглашают эксцентричного детектива, занимающегося особо сложными и секретными делами. В наличии 1 труп и 157 подозреваемых. Все они обитатели правительственной резиденции: от флористов и поваров до приближенных президента. В здании 132 комнаты, в каждой из которых может скрываться преступник. Опрашивая всех свидетелей, детектив получает целую коллекцию тайн Белого дома — от забавных и невинных признаний до по-настоящему рискованных откровений.

4 «Гипернож», триллер, первый сезон (19 марта)

Это медицинский триллер о противостоянии двух гениальных врачей. Сэ Ок была многообещающим молодым врачом, которую когда-то считали гением. Но теперь она ведет незаконную врачебную деятельность в подполье, работая в нелегальных операционных. Ее подставил наставник — лучший в мире нейрохирург Док Хи. Он практически выгнал ее из профессии, запретив работать в операционной. Когда они снова пересекаются, то противостоят друг другу из-за личных обид и противоречащих друг другу идеалов.

5 «Ганнибал», ужасы, второй сезон (19 марта)

Действие разворачивается в прекрасной деревне, о которой ходят ужасающие, поистине леденящие кровь слухи: здесь едят людей. В центре событий оказывается офицер полиции Агава Дайго, который раскрывает чудовищную правду, скрывающуюся в повседневной жизни деревенских жителей. Местный сотрудник правоохранительных органов не может игнорировать слухи о случаях каннибализма, которые стремительно распространяются в обществе. Он не жалеет сил, чтобы разобраться в происходящем.

6 «Хорошая американская семья», драма, первый сезон (19 марта)

Семейная пара со Среднего Запада, которая усыновляет, по их мнению, маленькую девочку с карликовостью. Когда они начинают растить ее вместе со своими тремя биологическими детьми, они вступают в борьбу, которая ведется в таблоидах, в зале суда и в конечном счете в их браке.

7 «Злодеи повсюду», комедия, первый сезон (19 марта)

Семейная комедийная дорама о двух энергичных сестрах среднего возраста и их эксцентричных семьях, мужьях и детях, живущих вместе в мире, полном злодеев. В дораме будет показана их хаотичная, но трогательная повседневная жизнь. О На Ра — мать, которая живет сегодняшним днем, как будто завтра не наступит. Несмотря на то что в прошлом она была стюардессой и путешествовала по миру, она скрывает свое прошлое ради своего старомодного и консервативного мужа. Ю Джин — ее младшая сестра, ученый-диетолог с докторской степенью. Она мечтает стать известным шеф-поваром, но пока работает инструктором по кулинарии на полставки.

8 «Расследования мадам Блан», триллер, четвертый сезон (20 марта)

В центре событий оказывается Джин Уайт — торговка антиквариатом, которая вместе со своим супругом Рори много лет ведет дело. Их бизнес процветает. Но когда муж главной героини неожиданно умирает и оставляет ее практически без гроша за душой, Джин приходится переехать в их единственный оставшийся дом — коттедж во французском центре антиквариата Сен-Виктуар. Там Джин решает провести собственное расследование и выяснить причины загадочной и неожиданной кончины своего супруга.

9 «Леди Баг и Супер-кот», мультфильм, шестой сезон (23 марта)

Главная героиня — обычная французская девочка-подросток по имени Маринетт. Она живет в Париже, учится в старшей школе и втайне страдает по самовлюбленному красавчику-однокласснику Адриану. Но у Маринетт есть большой секрет: когда поблизости появляется зло, она надевает красно-черную маску и перевоплощается в супергероиню Леди Баг. Отважная «Божья коровка» спасает город вместе с Котом Нуаром, даже не догадываясь, что ее напарник — и есть тот самый парень Адриан.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (10-16 марта), можно посмотреть здесь.